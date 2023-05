Nieuwe Amicitia, ‘een prachtige aanwinst voor Aagtekerke’

Gennaro Eikenhout speelde ooit voor Oranje onder 15, maar strijdt nu tegen degradatie naar de derde klasse

Als jeugdspeler van RBC droeg Gennaro Eikenhout het shirt van Oranje onder 15. Hij speelde in het schaduwelftal, met spelers die in die lichting tegen de Nederlandse top aan zaten. Nu moet hij met De Meeuwen op de slotdag van de competitie degradatie naar de derde klasse zien te voorkomen. ,,In de winterstop waren we nog de beste Zeeuwse club in de tweede klasse.’’