‘Mijn vriendin wil niet in Biggekerke wonen, ze is een échte Domburgse!’

„Ik woonde in Vlissingen met mijn toenmalige vrouw Saskia, toen haar vader zijn huis in Biggekerke ging verkopen,” vertelt Oscar Peeters (53). „Hij verhuurde het al ongeveer tien jaar en woonde zelf in Middelburg, waar hij eigenaar was van café-restaurant De Bakkêête. Op een zondag zijn we hier langs gereden om eens te kijken. Ze zag aan mijn smoel dat ik er direct verliefd op was. We kochten het in 1999.”