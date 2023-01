Met het eten van hart, lever en schapenvet betuigen Veerse smulpapen hun liefde voor Schotland en dichter Robert Burns

Veerse amazone is de rechter­hand van Dinja van Liere

Kim Alting (23) uit Veere is sinds begin januari de stalamazone van dressuurkoningin Dinja van Liere. Toen ze voor die baan gevraagd werd, kon ze eenvoudigweg geen ‘nee’ zeggen. ,,Wat is nou mooier dan samen te werken met iemand die zich al zo in onze sport bewezen heeft?”

27 januari