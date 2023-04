Kinderen Westkapelle hopen dat hun speeltuin snel klaar is

Zwemmers DZK sluiten eerste divisie af als dertiende, Schelde­stroom promoveert

In de vierde en laatste ronde van de nationale zwemcompetitie zijn de wedstrijdzwemmers van De Zeeuwse Kust (DZK) in de eerste divisie als twaalfde geëindigd. In de eindrangschikking leverde dat resultaat met een puntentotaal van 21848,74 een dertiende plek op, waardoor DZK ook volgend jaar in de eerste divisie uitkomt.