Kamperen op zijn retour? Integendeel! Terwijl huisjes oprukken, ontdekt toerist ‘basic’ vakantie (in Zeeland)

Kamperen in Nederland zit in de lift. Steeds meer Nederlanders én buitenlandse toeristen slaan hier graag hun tenten op. Maar het aantal plekken staat onder druk. Vakantieparken ‘verstenen’ in rap tempo. ,,Het rendement op campingplekken is matig.’’ Zelfs in Zeeland, toch onze toeristenmagneet bij uitstek, zit de klad erin.

Branchevereniging Hiswa-Recron waarschuwt aan de vooravond van de zomervakantie voor een verdere afname van traditionele kampeerplekken. Het aantal veldjes waar je je tent, vouwwagen of camper kunt neerzetten neemt al jaren af, vaak om plaats te maken voor huisjes, waar veel meer geld mee kan worden verdiend. Terwijl toeristen de afgelopen jaren de romantiek van een ‘basic’ vakantie juist (her)ontdekken.

Vooral buitenlanders weten ons land zomer na zomer vaker te vinden. Sliepen gasten van over de grens in de zomer van 2013 samen nog 1,8 miljoen nachtjes op Nederlandse campings, afgelopen juli en augustus was dat getal met bijna de helft opgelopen tot 2,6 miljoen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Duitsers

Die stijging komt bijna helemaal op het conto van Duitse kampeerders, die elk jaar weer iets massaler koers zetten naar met name de Noordzeekust. Vorige zomer waren onze oosterburen goed voor iets meer dan 2 miljoen nachten op onze campings.

En ook Nederlanders slaan steeds vaker de haringen in eigen land in de grond. Na het dieptepunt in 2017, met maar 7,7 miljoen zomerse campingnachten binnen de grenzen, zit dat cijfer weer in de lift, de laatste jaren ‘met dank aan’ corona. Vorig jaar juli en augustus sliepen ‘we’ samen 9,8 miljoen nachtjes op Nederlandse campings.

Veeleisend

Des te opvallender is het dat het aantal kampeerplekken de afgelopen tien jaar in bijna heel het land is gedaald. Zelfs in Zeeland, toch onze toeristenmagneet bij uitstek, zit de klad erin. Dat komt omdat campings bijna niet kunnen groeien, terwijl ze wel te maken hebben met steeds veeleisender gasten, zegt Geert Dijks, directeur van branchevereniging Hiswa-Recron.

„Kampeerplekken worden groter, omdat er grotere campers op moeten passen en omdat gasten zo meer privacy hebben”, legt Dijks uit. „Campinggasten willen ook meer voorzieningen tijdens hun vakantie, ook daarvoor moet je plekken opofferen.” Daar komt bij dat ondernemers naar hun verdiensten kijken: „Het rendement op campingplekken is aan de kust heel gunstig, maar voor de rest is het matig. Wil je je tent rendabel houden, dan kun je huisjes of stacaravans gaan verhuren.”

‘Verstening’

Uitbreiden is zelden een optie, want veel kampeerterreinen zijn omringd door natuur. De prijs verhogen ook niet, zegt Dijks, „vanwege de doelgroep”. De ‘verstening’ van Nederlandse vakantieparken is ondertussen duidelijk in de CBS-cijfers terug te zien: wat er de afgelopen tien jaar aan kampeerplekken is verdwenen, is deels omgezet in een stijging van het aantal stacaravans, bungalows en andere zomerhuisjes.

Die ontwikkeling gaat de komende jaren nog wel door, verwacht Dijks, met het rendement van campingeigenaren in het achterhoofd. Maar, waarschuwt hij: zet de kampeerder niet bij het grofvuil! „De verleiding om verder te verstenen is voor sommige ondernemers misschien groot, maar het is juist de kunst om op zoek te gaan naar de juiste mix. Campinggasten geven een bepaalde dynamiek aan een park, en bovendien loopt je bedrijf met meer soorten bezoekers minder risico. Als het even minder gaat met de huisjesverhuur, heb je altijd de kampeerders nog.”