Jaap Melse (SGP) ziet mogelijkheden voor aanpakken van vele Veerse verkeersproblemen

KNVB-BEKER SVOD’22 slaat de eerste slag, maar moet daarna zijn meerdere erkennen in club uit derde divisie

Even mocht SVOD’22 zaterdag hopen op een stuntje bij Blauw Geel'38. Maar toen de derdedivisionist in de slotfase van de eerste helft even aanzette, wist de tweedeklasser uit Oostkapelle en Domburg genoeg. Een overwinning in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker zat er niet in: 5-1.