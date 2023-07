Is Veere het besluit over een rookverbod vergeten? ‘Een jaar lijkt me genoeg om een paar bordjes neer te zetten’

uit eten Het zelfberei­de ijs van IJsboerde­rij de Koehoorn is op heel Walcheren verkrijg­baar

De zomer en het eten van een ijsje zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wat is er fijner dan een ijsje op een warme dag, als toppunt van het vakantiegevoel zomaar, of als toetje na de maaltijd? In Zeeland zitten verschillende en bijzondere ijswinkels. De komende weken gaan we op zoek naar de lekkerste, ijskoude verhalen en adressen. Deze week IJsboerderij de Koehoorn in Meliskerke.