Inwoners gemeente Veere hebben steeds meer overlast van het toerisme

PORTRET | met video Alleen boer zijn is voor Christine niet genoeg: ‘We moeten het zéker over Ajax hebben’

In Amsterdam is ze de Zeeuw en in Zeeland de Amsterdammer. Christine Govaert, akkerbouwer in Westdorpe en BBB-Statenlid, lobbyde jarenlang voor de ondernemers in de hoofdstad en koestert een grote liefde voor Ajax. En ze bracht ooit Barry White ontbijt op bed.