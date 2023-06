Helder weer in Veere vandaag

ZEEUWSE ARCHITECTUURPRIJS | MET VIDEO Splinter­nieu­we beachclub Oaxaca past bij de duinen, de zee en alles daaromheen

Waar tot voor kort in Domburg strandpaviljoen De Stenen Toko stond, staat nu de splinternieuwe beachclub Oaxaca. Een bijzonder gebouw dat lijkt op te gaan in de duinen en de zee en toch ook past bij de klassieke gebouwen in de omgeving. En bij de watertoren. Architect Jurg Hertog geeft een kijkje en laat zien hoe hij al deze elementen heeft weten samen te brengen.