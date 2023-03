Harry de Friese lama is snel thuis tussen de alpaca’s in Aagtekerke

Dat vindt Valentina van Dijk, voormalig baasje van Harry, die zelf ook in de wolken is met de nieuwe woonplaats van haar oogappel. De dame uit het Friese Noordwolde redde Harry al eens van de slager en nu dreigde haar favoriete dier weer buiten de boot te vallen. De eigenaars van het weiland waar Harry woonde, moesten hun eigendom verkopen. ,,Ik wilde niet dat Harry weer in handen van een handelaar kwam, dus ik ben dolblij dat hij op de alpacaboerderij in Aagtekerke mocht komen. Je ziet dat hij hier op zijn gemak is. En de manier waarop hij door Mara is ontvangen, is echt overweldigend.”