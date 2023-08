column oscar garschagen De Noordzee vol met Eiffelto­rens

,,Vrééselijk toch, het uitzicht is helemaal bedorven door die dingen, die windmolens”, zucht een mevrouw op het strand van Domburg-Oost op een zonnige, heldere dag voor de Zeeuwse moesson begon. Inderdaad, het tijdloze, ongerepte beeld van de horizon is aangetast, zoals ook de zeesterren op de vloedlijn en de zeepaardjes en krabbetjes in de branding zijn verdwenen. De Noordzee is een golvend, druk industrie- annex afvalterrein geworden, zeggen Greenpeace, vissers en zeilers.