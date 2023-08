Lezersbrieven Jayden (14) en Levi (12) bouwen een boomhut. Ziet de gemeente Sluis ze liever met een iPad?

Twee jongens bouwden een boomhut. Dat is erg gezellig, maar de gemeente Sluis? Die vindt het te gevaarlijk. Rudi Meijler en Sjaak Oosterling vragen zich af of de gemeente niets beters te doen heeft. Ook Corrie Wisse ergert zich, maar dan aan de gemeente Vlissingen. Daar is het woongenot aan de Boulevard blijkbaar belangrijker dan in de Gerbrandystraat. Dit zijn de beste lezersbrieven van deze week.