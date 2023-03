Flink minder WW-uitkeringen in de gemeente Veere

Stemmen werven, actievoe­ren en korfballen; Anita de Ridder heeft een spannende week

Het is de week van Anita de Ridder. Woensdag waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten, waarbij de 29-jarige Arnemuidse voor het CDA op plek 50 stond. Donderdag voerde ze als ergotherapeut actie in de zorg. En vandaag speelt ze met TOP de allesbeslissende wedstrijd in de Korfbal League 2. Blijft de ploeg erin of niet? ,,Het is een drukke en spannende week”, zegt ze. ,,Het is bijzonder dat het nu allemaal precies samenkomt.”