Een kleine troost voor Westkapelle

De vloed trok diepe sporen in Zeeland, Holland en Vlaanderen. Zij was een gevolg van een dagenlang tempeest van storm, sneeuw en regen. Her en der vielen tientallen doden. Behalve Valkenisse werd Waarde getroffen. Het dorp en eiland Bommenede boven Schouwen ging ook verloren. Goes werd bedreigd, in Middelburg stonden de kaaien blank. In Veere kon je vis vangen in de kerk. Ook in Retranchement en Sluis liep het water binnen. In Vlissingen sloeg de vloed grote gaten in muren, straten en kades. Het water stond er tot aan de luifels, kerken waren onbruikbaar. De doden waren ‘uit de graven gewekt en weggedreven op de kerkhoven’.

Avondmaal

Toch was er een lichte toets bij alle somberheid. Bij het dichtingswerk vond men een aangespoelde kan van steengoed met een tinnen deksel. Het fraai versierde object, een zogenaamde Humpe of Schnelle, is te zien in museum Polderhuis Westkapelle. Het is 33 centimeter hoog en gemaakt in Raeren of het Westerwald. De kan draagt de namen van Felipus Lomoeht en sin husfray Johienna Buck en is gedateerd 1588. Waarschijnlijk was hij besteld voor een huwelijk. Een feestelijke gelegenheid dus, alsof deze vondst de Westkappelaars een beetje op moest beuren. In 1703 kwam de kan in het bezit van luitenant-admiraal Cornelis Evertsen de Jongste en veel later in de collectie van het Zeeuws Genootschap.