Domburg blijft de badstatus houden, ‘waardoor bezoekers langer blijven en meer besteden’

Haven Vlissingen is weerbaar­der tegen drugssmok­kel, denkt North Sea Port. ‘Het net is strakker aangetrok­ken’

Werpt de nieuwe zeehavenpolitie in de haven van Vlissingen zijn vruchten af in de strijd tegen cocaïnesmokkel? De aanhouding van een 41-jarige man uit de gemeente Borsele die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij drugstransporten in de haven, bewijst dat het moeilijker wordt om door de mazen van het net te glippen, denkt havenbedrijf North Sea Port.