Burgemeester Schouwenaar aangenaam verrast door betrokken burgers Veere: ‘Maar klagen moet ook’

Burgemees­ter van Veere is zwanger. ‘Binnenkort overleg over waarnemer, maar we hebben ook een goede loco’

Frederiek Schouwenaar is zwanger. De burgemeester van de gemeente Veere verwacht dat in december het baby’tje wordt geboren. Binnenkort gaat ze met commissaris van de koning Han Polman praten of er iemand benoemd moet worden als waarnemer.