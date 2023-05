Brandweer bevrijdt damhert uit hek in Oranjezon

Met video Jochem vond het examen Nederlands een eitje, maar dient klacht in over Scheikunde

De 18-jarige Jochem Menger uit West-Souburg gaat opgelucht het weekend in. Het examen Nederlands was een eitje. ,,Het ging echt heel erg goed”, zegt de havo-leerling van de SSG Nehalennia. Jochem is één van de examenleerlingen die vloggen over hun ervaringen, speciaal voor de PZC.