Allerlaatste poging voor gratis parkeerkaart inwoners gemeente Veere

Uitbrei­ding museum Domburg nog geen gelopen race, niet iedereen enthousi­ast

De uitbreiding van het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg is nog geen gelopen race. Tijdens de bijeenkomst van de Stadsraad Domburg bleek dat niet iedereen enthousiast is over de plannen om in de tuin van het museum extra gebouwen neer te zetten.