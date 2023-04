Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Veere

Bulgaars duo uit Vlissingen belooft vrouw (18) werk in aardbeien­pluk, maar dwingt haar tot prostitu­tie

Ze zou in Nederland geld verdienen met het plukken van aardbeien, maar in werkelijkheid belandde een 18-jarige Bulgaarse in de prostitutie. Het Openbaar Ministerie houdt daar twee Vlissingers voor verantwoordelijk. Tegen hen eiste de officier vrijdag 28 maanden cel plus het betalen van een schadevergoeding, inclusief smartengeld van 14.995 euro.