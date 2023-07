Aagtekerkse truck is de op een na mooiste van het land: ‘Leuk dat mensen hem kwamen bewonderen’

update 8.45 uur Schoten gehoord in Middelburg, vier verdachten aangehou­den

Meerdere melders zeggen zaterdagmorgen vroeg in Middelburg schoten te hebben gehoord. De politie doet op verschillende plekken in de stad onderzoek, om erachter te komen waar er geschoten is en door wie. Niemand lijkt gewond te zijn geraakt, wel zijn er vier aanhoudingen verricht.