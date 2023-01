Wereldtitelgevecht tussen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat uitgesteld door blessure ‘King of Kickboxing’

Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Antonio Plazibat, dat vandaag aangekondigd zou worden, wordt uitgesteld door een blessure van de kampioen in het zwaargewicht bij Glory, Verhoeven. Daarmee wordt het hele evenement dat in maart zou plaatsvinden, iets opgeschoven. The King of Kickboxing is gisteren geblesseerd geraakt op de training.

Glory had een persconferentie georganiseerd om het evenement dat de naam Collision 5 zou dragen, aan te kondigen. De headliner van die avond zou een gevecht tussen kampioen Verhoeven en uitdager Plazibat zijn. Maar na de knieblessure die Verhoeven gisteren opliep, is het evenement tot nader order uitgesteld. Wel blijft staan dat Collision 5 in de Gelredome wordt gehouden. De persconferentie gaat door.

Verhoeven (33) vocht voor het laatst om de titel op 23 oktober 2021, een intense partij tegen Jamal Ben Saddik die hij uiteindelijk op technische knock-out won. Hij hield wel een oogblessure over aan dat gevecht en richtte zich daarna op de opnames van Hollywood-film Black Lotus en zijn eigen evenement Hit It. Hoewel een Glory-kampioen zijn titel minimaal elk jaar moet verdedigen, werd een oogje dichtgeknepen voor Verhoeven, met zijn uiterst respectabele staat van dienst en door het feit dat hij zich in het verleden ook meermalen flexibel opstelde bij verschuivingen. Verhoeven greep in 2014 de zwaargewichttitel en verdedigde die sindsdien maar liefst tien keer.

Uiteindelijk zou hij dus in maart opnieuw voor een titelverdediging gaan. Lang was Alistair Overeem (42) favoriet, totdat die een positieve plas inleverde na zijn winst op Badr Hari. Het wachten is nog op de uitslag op de B-staal. Niet veel later won Plazibat overtuigend van Raul Catinas met een snelle knock-out, nadat hij zijn drie eerdere partijen ook al had gewonnen op (technische) knock-out. Daarna werd al snel duidelijk Verhoeven tegen Plazibat de te maken partij was.

Volledig scherm Antonio Plazibat (r) tegen Raul Catinas. © Oliver Nehring / Glory