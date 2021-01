Wereldkampioen Verhoeven tegen Ben Saddik: ‘Je weet wat er gaat gebeuren’

Nee, de wedstrijd tussen ‘The King of Kickboxing’ en ‘The Goliath’ zal niet veel nodig hebben om in de spotlights te komen. Controverses uit het verleden zijn er namelijk genoeg. Denk bijvoorbeeld eens aan het gevecht in 2011, toen Ben Saddik de toen pas 21-jarige Verhoeven versloeg op technische knock-out. Of aan de veelbesproken wedstrijd in 2017, toen de Belgische Marokkaan zijn tegenstander tijdens de staredown in het gezicht spuugde en in het daaropvolgende gevecht verloor op ‘TKO’. Verhoeven verdedigde daarmee zijn wereldtitel in het zwaargewicht, iets wat hem sinds 2014 al negen keer op rij met machtsvertoon lukte.