Wereldkampioen Regian Eersel houdt met knock-out na 49 tellen Nederlandse eer hoog in Bangkok

Eersel hield de Nederlandse eer hoog met zijn overwinning in de hoofdpartij, want kickboksers Tayfun Özcan en Nieky Holzken trokken op dezelfde avond beiden aan het kortste eind.

Eersel behaalde in het Lumpinee Boxing Stadium zijn tiende achtereenvolgende overwinning voor One Championship. Naast zijn wereldtitel muay thai in het lichtgewicht bezit Eersel ook de wereldtitel kickboksen in dezelfde gewichtsklasse. De 30-jarige vechtartiest is vooralsnog ongeslagen in de Aziatische vechtsportorganisatie.