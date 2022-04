Verijdelen inbraak kost MMA-vechter Melvin Manhoef zijn Bellator-gevecht

De handblessure die MMA-vechter Melvin Manhoef (45) overhield aan het overmeesteren van drie inbrekers heeft ertoe geleid dat hij niet fit genoeg is om volgende week de Bellator-kooi in te stappen. Dokters hebben hem afgekeurd voor het gevecht, waar hijzelf de intentie had om wel gewoon te vechten.

Het was de laatste weken een race tegen de klok voor Melvin ‘No Mercy’ Manhoef. Enkele weken geleden moest zijn hand op zeven plekken gehecht worden na een sensationele overmeestering van drie inbrekers. Twee weken geleden stond hij deze site nog te woord met een dikke hand. Fatsoenlijk trainen lukte niet, maar hij koesterde wel de wens dat hij alsnog in staat zou zijn om volgende week op 6 mei de kooi in te stappen bij Bellator Parijs, tegen Yoel Romero.

,,Het is heel funest voor mij. Het is een heel zwaar trainingskamp, ook mentaal”, zei Manhoef nog. ,,Het ligt niet in mijn aard om er maar mee te stoppen als zoiets gebeurt. Ik ga all in en proberen er in mijn beste vorm te staan. Ik heb geen plan B. Als je dat niet hebt, moet plan A slagen.”

Toch is plan A gesneuveld. Waar hijzelf de intentie had om gewoon de kooi in te stappen, hebben verantwoordelijke dokters hem afgekeurd voor het gevecht. De partij tegen Romero had waarschijnlijk de laatste uit zijn loopbaan geweest. Manhoef staat nog steeds voor één gevecht onder contract bij Bellator en de 45-jarige MMA-vechter is voornemens om dat in een later stadium uit te dienen.

Al is een verlenging van zijn loopbaan ná dat gevecht ook niet helemaal uitgesloten, vertelde hij onlangs tegen deze site. ,,Als er een financieel heel goed aanbod komt, is dat weer een nieuwe kers op de taart. Al zou ik niet meer voor veel partijen tekenen. Ik ben ook buiten de ring druk bezig, met een eigen sportschool en veel evenementen. Ik ben druk met het professionaliseren van de sport en misschien vloeit mijn actieve carrière daar langzaam in over.”

Volledig scherm Melvin Manhoef. © Pim Ras Fotografie