UFC moet schuiven met gevechten door te zware Chimaev, maar organisatie blij: ‘Had niet beter kunnen uitpakken’

Voormalig lichtgewichtkampioen Diaz en Chimaev hadden afgesproken met elkaar te vechten op weltergewicht. Dat houdt in dat beide vechters niet meer dan 77,1 kilogram mogen wegen. De Amerikaan (77,5 kg) zat daar een halve kilo boven, maar de in Rusland geboren Zweed (81 kg) liefst ongeveer vier kilo. Volgens vooraanstaand vechtsportjournalist Ariel Helwani liggen “medische problemen” hieraan ten grondslag. Welke problemen precies is nog onduidelijk, maar duidelijk is wel dat er dus geschoven wordt in het programma.



Nate Diaz vecht nu op weltergewicht tegen Tony Ferguson. Die partij zal worden ingepland voor vijf ronden. Khamzat Chimaev vecht nu het co-main event tegen Kevin Holland en is eveneens ingepland voor vijf ronden. Tot slot vecht ook Li Jingliang tegen Daniel Rodriguez op 180 pond.

De als derde gerankte Chimaev was sowieso al in het nieuws in aanloop naar het vechtsportevenement, dat morgenavond in de T-Mobile Arena van Las Vegas plaatsvindt. Een dag eerder werd namelijk al de laatste persconferentie afgeblazen, omdat hij het achter de schermen aan de stok had gekregen met Kevin Holland, een andere vechter die zijn opwachting maakt bij UFC 279. Backstage zou het tot een verbale én fysieke confrontatie zijn gekomen tussen de twee, waarna UFC-president Dana White op het laatste moment besloot de persconferentie te schrappen.

,,Ja...dit gaat niet gebeuren", vertelde White aan het journaille en de fans die zich hadden verzameld. ,,Het spijt me, dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van deze organisatie. Geloof me als ik zeg dat het op dit moment het beste is om de persconferentie niet door te laten gaan.”

Op Instagram Live zei Dana White eerst nog dat het ‘een hel van een nacht’ was geweest, maar uiteindelijk werd besloten om Chimaev en Holland tegenover elkaar te zetten. Daarmee krijgen de UFC-fans toch nog het spektakel waar ze enthousiast van kunnen worden na wat er de afgelopen dagen is gebeurd. ,,Het had letterlijk niet beter kunnen uitpakken", gaf White zelf ook toe.

