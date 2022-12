Tyson Fury blijft wereldkampioen na gevecht met Derek Chisora, bekijk hier later de samenvatting

ExclusiefBokslegende Tyson Fury (34) heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht (WBC) met succes verdedigd. Hij deelde rake klappen uit aan Derek Chisora (38), die in de tiende ronde moest opgeven. he Gypsy King won op ‘technical knock-out’. De samenvatting volgt zondagochtend en is hieronder te bekijken. De samenvatting van het titelgevecht van Daniel Dubios is hieronder al wel te bekijken.