The Mountain vs. The Beast: eindelijk is het tijd voor de ‘Zwaarste Bokswedstrijd Ooit’

Zowel Hall als Björnsson is al eens ‘Sterkste man ter wereld’ geweest. Hall was al zes keer de ‘sterkste man van Groot-Brittannië’ voordat hij het in 2017 ook van de wereld was. Een jaar later nam Björnsson de titel van hem over. De IJslander had toen al talloze ‘sterkste man van IJsland’-wedstrijden gewonnen.

In 2016 kreeg Hall het voor elkaar om liefst vijfhonderd kilo te deadliften. Vier jaar later pakte ‘Thor’ de Brit dit record af door één kilo meer te tillen. Dat is nog altijd het huidige wereldrecord. Het is mede daardoor dat beide kemphanen elkaar voor geen meter liggen. En dus stappen ze de ring in.

Voor ‘The Beast’ wordt het zijn eerste officiële bokswedstrijd, ‘The Mountain’ (ook bekend van zijn gelijknamige rol in Game of Thrones) staat voor de vierde keer in de ring. Omdat ze samen bijna 300 kilo wegen, lijken de flink zware mannen weliswaar het toonbeeld van gevaar, maar bang voor elkaar zijn ze bepaald niet. Op de persconferentie was het allerminst vriendelijk tussen de beide kemphanen. Toen Hall een opmerking maakte over de moeder van zijn tegenstander, haalde Björnsson onmiddellijk uit: ,,Praat nooit over mijn moeder, vuile klootzak!”

Het gevecht tussen de twee giganten werd al in november 2020 aangekondigd. Het evenement stond oorspronkelijk gepland voor 8 september vorig jaar, maar in juli dat jaar werd bekend dat Hall geblesseerd was geraakt. Omdat de Brit niet op tijd te lijmen was, werd de wedstrijd uitgesteld. Vanavond staat in totaal 300 kilo aan spierbundels en 1000 kilo aan tilgewicht in de ring. De ‘Zwaarste Bokswedstrijd Ooit’ is niet op de Nederlandse televisie te zien, maar online wel gratis te bekijken.

