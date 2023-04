Thaise veelvraat Petch gaat voor Glory-revanche in Duitse Grugahalle

Conor McGregor komt terug van pensioen voor gevecht met Michael Chandler

Veelvoudig vechtkampioen Conor McGregor gaat toch nog een keer terug de kooi in. De 34-jarige Ier keert in ieder geval voor een wedstrijd terug bij de UFC, de grootste organisatie in het mixed martial arts (MMA). McGregor gaat na de zomer de strijd aan met de Amerikaan Michael Chandler, maar een precieze datum en locatie is nog niet bekend.