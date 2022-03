Tavares trekt zélf stekker uit Glory-wereldtitelgevecht met Rus Vakhitov

Ondanks dat het visum voor de Rus geregeld was en het feit dat alle seinen op groen stonden, hebben de 30-jarige Tavares en zijn team zelf besloten dat dit niet het moment is voor een gevecht met Vakhitov. Tavares-Vakhitov zou volgende week in het Belgische Hasselt, bij Glory 80, worden afgewerkt.

Na de oorlog in Oekraïne kwam het gevecht tussen Tavares en de 30-jarige Vakhitov op losse schroeven te staan. De laatste weken stonden voor de twee vechters in het teken van onzekerheid. Tavares zei op een zelf georganiseerde persconferentie te willen vechten, maar er begrip voor te hebben dat de partij wellicht geen doorgang kon vinden. Oók in de wetenschap dat een streep door Vakhitov een streep door een eventuele wereldtitel betekent, omdat de kampioensriem in het bezit van de Rus is.

Vakhitov is natuurlijk een individuele sporter, maar Rusland wordt bijna overal ter wereld ‘gecanceld’. Ook AD-columnist Remy Bonjasky zei in de AD-podcast In de Ring moeite te hebben met het afblazen van het gevecht, puur vanwege het Russische element. ,,Maar Glory moet om zich heen kijken, naar wat er gebeurt. Op dit moment zijn er heel grote partijen die Rusland uitsluiten van deelname, die niks te maken willen hebben met sporters vanuit Rusland. Niet zozeer omdat ze de individuele sporter niet zo leuk vinden, maar omdat ze een signaal willen afgeven naar Poetin. Daar moet Glory, denk ik, ook voor kiezen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de achtergrond werkte Glory aan een plan B en passeerden verschillende namen, van Michael Duut tot Tarik Khbabez, de revue. Maar gisteren drong het geluid door dat alle seinen tóch op groen stonden voor een confrontatie tussen Vakhitov en Tavares. Vakhitov zou dan dan onder neutrale vlag vechten, waarbij Glory dus vooral focus legt op Vakhitov als individuele sporter.

Maar dat was dus buiten Tavares gerekend, hoe graag hij Vakhitov ook wil verslaan. Immers gaat het om de kampioensriem én is Vakhitov de enige die in het verleden van Tavares won op technische knock-out. Tavares vindt het doorgaan van de partij onder de huidige omstandigheden onverantwoord, ondanks een goede persoonlijke relatie met Vakhitov. Tavares vindt in dezen dat sport en politiek niet los van elkaar gezien kunnen worden, waar Glory dus geen moeite had om de partij alsnog door te laten gaan.

Artem Vakhitov neemt het op 19 maart op tegen Tarik Khbabez.

Glory gaf in een reactie aan het besluit van Tavares te respecteren.