Rico Verhoeven maakt zijn tegenstander bekend voor gevecht in Ahoy

Rico Verhoeven maakt op 29 oktober in Ahoy zijn rentree in de boksring. De wereldkampioen kickboksen neemt het dan op tegen Hesdy Gerges. Dat zal gebeuren op een speciaal evenement Hit It . Het is een nieuwe sport- en entertainmentshow waar Verhoeven zelf de drijvende kracht achter is.

Voor Verhoeven wordt het zijn eerste partij sinds hij vorig jaar een zware oogblessure opliep in zijn epische gevecht met Jamal Ben Saddik. De Nederlander won die partij en prolongeerde zo zijn titel in het zwaargewicht bij Glory. De clash over een kleine vier maanden in Ahoy is geen titelgevecht.

Met Gerges treft de 33-jarige Verhoeven een oude bekende. Hij stond begin vorig jaar al tegenover de Amsterdammer van Egyptische afkomst. Gerges verving destijds de geblesseerde Ben Saddik en slaagde er- mede door een ultrakorte voorbereiding - niet in om de wereldkampioen te verrassen.

De 38-jarige Gerges kan dan ook niet wachten om revanche te nemen. ,,Eerlijk is eerlijk, het zit me niet lekker dat ik er vrijwel zonder voorbereiding in ben gestapt en dat het zo is verlopen. Ik ben sowieso geen wegloper of opgever en pakte de uitdaging aan. Achteraf misschien te enthousiast. Ik had maar tien dagen voorbereiding. Dus let op mijn woorden! Met een tien keer zo lange voorbereiding, wordt het dit keer een heel ander verhaal. Dit wordt een knalpartij!”

,,Ik kan alleen maar respect hebben voor het feit dat hij toen tien dagen vooraf instapte”, laat Verhoeven vandaag weten bij de aankondiging van het nieuwe gevecht. ,,Natuurlijk wordt het pittig als hij vol traint over een langere periode, maar hij moet vol aan de bak. Hij legt de lat hoog voor zichzelf met dit soort uitspraken. We hebben een lange historie, waarin we meerdere keren tegenover elkaar hebben gestaan. Hesdy weet wat knokken is en dat het vuurwerk wordt tussen ons, staat vast.”

Geen Dirk Kuyt

Het eerder aangekondigde debuut van Dirk Kuyt in de ring is van de baan. De oud-international werd vandaag gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag en wil zich volledig op zijn nieuwe functie concentreren.

Naast de partij tussen Verhoeven en Gerges staat er ook een wedstrijd tussen Denise Kielholtz, de vrouw van Gerges, en Lorena Klijn op het programma. ,,Ik ben echt ‘excited’ om weer een keer als kickbokster in de ring te stappen. Dat mijn man ook de ring in stapt is heel speciaal. Ik kijk er nu al naar uit om samen te trainen en iedereen te laten zien hoe een écht powerkoppel eruitziet.”

Volledig scherm Het debuut van Dirk Kuyt in de boksring is van de baan vanwege zijn aanstelling bij ADO Den Haag. © ANP