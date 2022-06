Rico Verhoeven maakt zijn tegenstander bekend voor duel in Ahoy

Glory verwijdert Arek Wrzosek uit ranking na rellen rond gevecht met Badr Hari

Vechtsportorganisatie Glory lijkt helemaal klaar te zijn met Arek Wrzosek. De Pool is uit de ranking verwijderd en zijn status is veranderd in inactief. Zijn gevecht met Badr Hari, dat werd gestaakt omdat er massale rellen uitbraken op de tribunes in Hasselt, is gekwalificeerd als een gelijkspel.

25 maart