Podcast met Remy Bonjasky | ‘Fans in Japan vroegen me om ze een low-kick te geven’

In plaats van de drie gebruikelijke actualiteitenrondes houden Bonjasky en Reedijk het ditmaal bij twee uitgebreidere rondes. Eén daarvan is toegespitst op afgelopen weekend, met Glory Rivals 1 in Alkmaar en natuurlijk een spectaculaire UFC-avond. Bonjasky tipt Enfusion-vechter Robin Gillebaard als talent om in de gaten te houden en gaat dieper in op de situatie rond Luis Tavares, die in Alkmaar overtuigend won op knock-out van Florent Kaouachi. Verder wordt het concept van Glory Rivals besproken, waarbij vechters uit verschillende organisaties elkaar treffen. De potentie is er zeker, al werd zaterdag ook duidelijk dat de niveauverschillen soms nog te groot zijn.

De tweede ronde gaat over Rico Verhoeven, zijn evenement en de zwaargewichtdivisie van Glory. Een groot gedeelte van de line-up van zijn sport- en entertainmentshow Hit It op 29 oktober in Ahoy is inmiddels bekend en de naam van de kersverse ADO-trainer Dirk Kuyt ontbreekt, tot teleurstelling van Bonjasky en Reedijk. Bonjasky wordt niet warm van het hoofdgevecht van de avond tussen Verhoeven en Hesdy Gerges. Hij vindt dat er te weinig ‘historie’ is tussen de twee vechters en dat de niveauverschillen te groot zijn.

Volledig scherm Remi Bonjasky, In De Ring © AD

Intussen probeert Glory-vechter Antonio Plazibat de ‘King of Kickboxing’ via sociale media op te fokken en hoopt Bonjasky dat het daadwerkelijk tussen een confrontatie komt tussen Plazibat en Verhoeven. Ook komt de situatie van de mannen op leeftijd, Badr Hari en Alistair Overeem, aan bod in In de Ring. Verhoeven is conditioneel zo sterk dat hij op een zetel zit in in de zwaargewichtdivisie, oordeelt Bonjasky.

Het gekste verzoek

In de vragenronde wordt de vraag gesteld wat het gekste verzoek is dat Bonjasky in zijn tijd als vechter heeft gekregen. ,,In Japan heb je van die kleine mannetjes die fan zijn en op je af komen rennen en die zeggen: ‘Geef me een low-kick’. Of: ‘Stoot me een keer heel hard op mijn gezicht’. Ik doe dat niet. Ze willen natuurlijk dat gevoel hebben wat mijn tegenstanders wel eens hebben meegemaakt. Het maakt ze op dat moment niet uit of het van mij is of een andere grote vechter. Ik heb het nooit gedaan. Doe je dat wel, dan zijn ze kreupel of erger.”

