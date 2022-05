Op deze datum vecht Melvin Manhoef in Bellator MMA tegen Yoel Romero

Video MMA-vech­ter Melvin Manhoef rijdt inbrekers klem en slaat autoraam kapot

MMA-vechter Melvin Manhoef heeft een inbraak in zijn woning verijdeld. De 45-jarige Manhoef, die tevens uitgroeide tot legende in het kickboksen, zette de achtervolging in op drie overvallers. Zij konden uiteindelijk worden ingerekend door de politie.

