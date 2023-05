Ongeneeslijk zieke kickbokser Robbie Hageman nu écht klaar: ‘Vrouw en familie belofte gedaan om niet meer te vechten’

Bij een scan na een knock-out bleek kickbokser Robbie Hageman opeens een hersentu­mor te hebben

Voormalig topkickbokser Robbie Hageman (31) vecht voor een laatste kans op genezing, nadat bij een voor kickboksers verplichte scan na een knock-out een hersentumor werd ontdekt. In Nederland is hij ongeneeslijk ziek verklaard, maar met steun van God zoekt hij zijn heil nu in de Verenigde Staten. Zijn geloof in genezing is onverminderd. ,,Met God is alles mogelijk.”