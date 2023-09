Onder de gordel of niet? ‘Bestolen’ Daniel Dubois gaat in beroep na verloren titelgevecht tegen Oleksandr Usyk

In ronde vijf van de bokspartij deed Dubois z'n opponent in elkaar krimpen van de pijn. Volgens Usyk en de scheidsrechter deelde Dubois een slag onder de gordel uit. Usyk kreeg daarom meerdere minuten om te herstellen, maar daar was Dubois het niet mee eens. Na het gevecht gaven de Brit en zijn entourage aan dat het zeker geen slag onder de gordel was en dat hij de zege had moeten krijgen wegens een knock-out. Ze eisten dan ook meteen een rematch. ,,Ik voel me bestolen. Hoe was dat onder de gordel? Dat was een overwinning”, zei Dubois.