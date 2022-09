Nieuwe uitdaging Michael Boogerd: ex-profrenner gaat boksen tijdens nieuw event van Rico Verhoeven

Michael Boogerd leeft voor even weer als een topsporter. De 50-jarige ex-profwielrenner is gestrikt voor het eerste HIT IT-event, waar ook wereldkampioen kickboksen en medeorganisator Rico Verhoeven zijn opwachting maakt. Boogerd gaat op zaterdag 29 oktober in Ahoy boksen tegen het bekende tv-jurylid Dan Karaty.

Boogerd neemt de nieuwe uitdaging uitermate serieus en is al enige tijd volop in training om te werken aan zijn conditie en met name zijn bokstechnieken. De tweevoudig ritwinnaar van de Tour de France wil met zijn gevecht vooral de aandacht vestigen op mentale gezondheid. ,,Het biedt me de mogelijkheid om het onderwerp, waar nog altijd een taboe op rust, bespreekbaar te maken", zegt hij.

Boogerd was in het verleden lange tijd het boegbeeld van het Nederlandse wielrennen, maar bekende bijna tien jaar geleden het gebruik van doping tijdens een periode van zijn carrière. ,,Mensen laten niet snel zien met welke moeilijkheden ze te maken hebben, misschien wel omdat ze zich schamen. Zo is er weinig aandacht voor hoe heftig het is om onder druk te moeten presteren.” Zelf stelde Boogerd in 2013 dat onder meer mentale problemen een voedingsbodem waren voor zijn dopegebruik.

Overigens stonden Boogerd en Karaty al eens tegenover elkaar in de ring. Jaren geleden ging de Nederlander in het RTL-programma ‘Boxing Stars’ ten onder tegen de Amerikaanse choreograaf. ,,Mijn deelname brengt weer die fanatieke topsportmentaliteit in me naar boven", aldus Boogerd, die zint op revanche.

Volledig scherm Rico Verhoeven © REUTERS

Rico Verhoeven zal op zaterdag 29 oktober de hoofdact vormen bij het nieuwe sport- en entertainment evenement, waar het publiek een aanvullende show met onder meer artiesten als Sam Ryder en Emma Heesters krijgt voorgeschoteld. De meervoudig wereldkampioen neemt het in een gevecht over vijf ronden op tegen Hesdy Gerges, van wie hij in 2021 tijdens een viermanstoernooi bij Glory won. Het betreft overigens geen titelgevecht. De verwachting is dat Verhoeven in het voorjaar van 2023 bij Glory tegen een nog nader te bepalen tegenstander zijn wereldtitel zal verdedigen.

Videoserie met Rico Verhoeven

Voor een exclusieve videoserie voor deze site, laten onder meer Verhoeven, Gerges, Karaty en Boogerd zien hoe ze zich voorbereiden. Je ziet de serie vanaf halverwege oktober op Play: het gratis videoplatform van deze site. Je vindt Play in het keuzemenu.