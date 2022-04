Na drama Hari en Wrzosek maakt Glory namen van vervangend evenement zonder publiek bekend

Levi Rigters: vader van een tweeling én overwin­naar van Ben Saddik in één weekend?

De grote afwezige vandaag bij de weging en staredown voor Glory 80 was, hoe kan het ook anders, Badr Hari. Daarom was de aandacht nog meer gevestigd op de headliner van morgenavond in het Belgische Hasselt, Jamal Ben Saddik tegen Levi Rigters. De Nederlander Rigters beleeft hectische dagen, want zijn vrouw is hoogzwanger en hij kan elk moment vader van een tweeling worden.

18 maart