Mike Tyson onthult hoe hij dopingtests ontdook: ‘Ik deed de urine van mijn baby erin, geweldig man!’

De lange loopbaan van bokslegende Mike Tyson is een aaneenschakeling van schandalen. Enkele weken voor zijn nu al spraakmakende rentree in de ring - eind deze maand tegen Roy Jones - is daar weer een opmerkelijke gebeurtenis aan toegevoegd.

Het boksleven van Tyson is er een van hoge pieken en vooral veel diepe dalen. Hij beet in een legendarisch gevecht in 1997 het oor af van Evander Holyfield, hij belandde tijdens een staredown met Lennox Lewis in een massale vechtpartij, hij sloeg ooit bokspromotor Don King knock-out en belandde vanwege een verkrachtingszaak in de cel.

Risicovol

Ook werd Tyson meermaals betrapt op doping. En juist op dat vlak deed hij er alles aan om niet gepakt te worden door de dopingvorsers, zo zei Tyson vorige week in zijn Hotboxin-podcast. Maar hoe was Tyson de dopingcontroleurs te slim af? Met een synthetische penis die met urine gevuld kon worden. ,,Het was geweldig man. Ik deed de urine van mijn baby erin”, zegt de 54-jarige Tyson. Ook gebruikte de bokser wel eens de urine van zijn vrouw maar dat bracht risico’s met zich mee. ,,Ik was als de dood dat ik te horen zou krijgen dat ik zwanger was.”

Degene die de urinetest afnam moest in de gaten houden of Tyson zelf urineerde. Om het bedrog niet te laten opvallen had hij de beschikking over diverse namaakpenissen. Volgens Jeff Novitzky, die ook te horen is in de podcast, maakten meer sporters gebruik van Tysons methode. Novitzky is de huidige vicepresident van UFC Athlete Health and Performance en deed onderzoek naar het gebruik van doping bij sporters.

Bittere ernst

Nu staat Tyson voor een comeback tegen Roy Jones, na een jarenlange afwezigheid. De bokswedstrijd is op vriendschappelijke basis maar zowel Tyson als Jones behandelen het als een echt profgevecht. Beide boksers zijn geïrriteerd dat het gevecht slecht rondes heeft van twee in plaats van drie minuten. ,,Dat is iets voor vrouwenboksen,” aldus Tyson en Jones.



Voor de boksveteranen is het gevecht op 28 november in ieder geval bittere ernst: ,,Het wordt geen lachertje. We komen om te vechten. Meer hoef je niet te weten.”