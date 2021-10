LIVE | Spektakel bij wereldtitelgevecht: Verhoeven naar de grond tegen Ben Saddik

Bokslegen­de Fury wílde crashen met zijn Ferrari: ‘Ik bad elke dag dat ik zou sterven’

12 oktober Tyson Fury (33) sloeg Deontay Wilder knock-out in Las Vegas na een sensationeel gevecht. De Brit is een bokser voor de geschiedenisboeken. Via een weg vol depressie, drank en drugs vocht hij zich terug in de ring. En hoe.