KIJK LIVE | Langverwachte clash tussen Jake Paul en Tommy Fury begonnen, wie behoudt ongeslagen status?

Bokslegen­de Tyson laat Jones bij rentree naar adem snakken

De veelbesproken comeback van Mike Tyson (54) is onbeslist geëindigd. De Amerikaanse bokslegende stond voor het eerst in vijftien jaar weer in de ring, tegenover de drie jaar jongere Roy Jones junior. De rentree van Tyson was live, exclusief en gratis te zien op deze site, net als de samenvatting.