Jake Paul komt met bijzonder excuus voor nederlaag in beladen gevecht: ‘Ik had een natte droom’

Jake Paul komt met een opvallende verklaring waarom hij vorige week in het langverwachte gevecht met Tommy Fury het onderspit moest delven . De avond voordat hij de ring in stapte, kreeg de 26-jarige Amerikaan een natte droom. ,,Daarom waren mijn benen te zwak.”

Paul doet zijn verhaal in de podcast Impaulsive van zijn broer Logan, eveneens een YouTuber die is gaan boksen. ,,Ik werd letterlijk in paniek wakker en ben meteen uit bed gesprongen. Je hebt twee weken testosteron opgebouwd en dat is ook de reden dat je een natte droom krijgt, omdat je lichaam die energie moet vrijgeven.”

,,Het is een van de redenen waarom ik het gevecht verloor. Want het is slecht, het maakt je benen zwak, omdat sperma wordt opgeslagen in je benen. En ik kan me de droom niet eens meer herinneren.”

Direct na zijn nederlaag in Dubai vertelde Paul nog dat er geen excuses waren voor zijn nederlaag, maar daar is hij blijkbaar snel op teruggekomen. De afgelopen dagen gaf hij aan dat ook een ziekte tijdens zijn trainingskamp en een armblessure hem danig in de weg zaten in aanloop naar het gevecht.

Voor ‘The Problem Child’ was de partij tegen Fury zijn zevende professionele bokswedstrijd. In zijn eerdere zes partijen bleef Paul ongeslagen en vier keer won hij op knock-out. De verwachting is dat Paul en Fury in juli weer in de ring stappen voor een rematch.