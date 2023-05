Gretige Jake Paul klaar voor cruciale clash: ‘Als Nate Diaz mij nu verslaat, waar sta ik dan?’

,,Dit gevecht is ‘do or die’ voor mij.” Tijdens de persconferentie onderstreept Youtuber-bokser Jake Paul het belang van zijn partij tegen UFC-legende Nate Diaz nog eens. Op 5 augustus staan de twee kemphanen tegenover elkaar in de boksring in Dallas. Paul hoopt in Texas terug te slaan nadat hij eind februari tegen Tommy Fury voor het eerst een bokspartij verloor.

Een Youtube-ster tegen een ervaren UFC-vechter. Het lijkt op een slechte promotiestunt, maar dat is het zeker niet. Jake Paul, voor wie in Nederlands inmiddels extra veel aandacht is vanwege zijn relatie met Jutta Leerdam, ontwikkelde zich de voorbije drie jaar snel als bokser. Hij won ondertussen al zes partijen en verloor er slechts één, eind februari tegen Tommy Fury. Begin augustus staat er een wedstrijd tegen Nate Diaz op het programma. Het zal pas de eerste keer zijn dat de MMA-vechter aan een professionele boksmatch zal deelnemen.

Op een persconferentie gaf de ‘The Problem Child’ nog eens aan hoe hoog de inzet is. ,,Ik heb net een gevecht verloren. Als Nate Diaz mij nu verslaat, waar sta ik dan? Wij zijn twee boksers die niet kunnen én willen verliezen. Het is oorlog en ik ben er klaar voor”, zei Paul tegen de Amerikaanse pers. ,,Ik barst meer dan ooit van wraak, ambitie en honger. Ik heb veel te bewijzen en koester enorm veel wrok. De partij is echt alles of niet voor mij”, aldus Jake Paul. ,,Ik moet alles op het spel zetten en ik denk dat dat niet anders is voor Nate Diaz.”

Tijdens een andere persconferentie van de twee vechters zorgde Diaz voor verbazing bij Paul. Diaz stond op een gegeven moment op en liep van het podium af. ,,Gaat deze man weg?", vroeg Paul zich af. ,,Zoiets heb ik nog nooit gezien.” De host van de persconferentie legde uiteindelijk uit dat Diaz moest plassen.

Knokpartij op straat

Diaz woonde afgelopen maand een boksevenement bij in New Orleans. Na afloop raakte de Amerikaan verwikkeld in een knokpartij op straat. Een omstander filmde hoe hij een man, zowaar een lookalike van Logan Paul (de broer van Jake), in een wurggreep nam en z’n opponent verloor daardoor ook het bewustzijn. Zijn woedeaanval blijft mogelijk niet zonder gevolgen. Er werd een arrestatiebevel uitgeschreven tegen Nate Diaz waardoor hij misschien niet kan komen opdagen op 5 augustus.

