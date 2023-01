Glory-kickbokser Mohammed J. (26) opgepakt, Bosschenaar zou 11 februari in actie komen

Glory schorst Ben Saddik gedurende onderzoek, kickbokser zet bond onder druk met dreigement

Glory heeft zwaargewicht Jamal Ben Saddik (32) geschorst. Dat heeft volgens de organisatie te maken met ‘een onderzoek naar een overtreding van onze regels’. In afwachting van de resultaten van een juryproces komt de Belgische Marokkaan niet in actie. Gisteren zette Ben Saddik via Instagram de kickboksorganisatie onder druk. ,,Als ik voor juli niet vecht, beloof ik dat ik met pensioen ga.”

