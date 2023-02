Glory grijpt terug naar K-1-tijden met zwaargewichttoernooi, Badr Hari heeft er zin in

Kickboksorganisatie Glory organiseert in december een zwaargewichttoernooi zoals we dat hebben gekend in de tijden dat de sport furore maakte in Japan met de K-1. ,,De zwaargewicht-grand prix maakte ooit de dienst uit in onze sport. In december komt die thuis”, meldt Glory.