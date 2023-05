Endy Semeleer zet titel vlak na imponerende zege op Murthel Groenhart opnieuw op spel: Jay Overmeer nu uitdager

Op 17 juni in Rotterdam Ahoy staan er inmiddels al veel titels op het spel. Semeleer dus, die met Overmeer een interessante uitdager heeft. Hij won al zijn vier partijen bij Glory. Ook Donovan Wisse (tegen Serkan Ozcaglayan in het middengewicht) en Donegi Abena (lichtzwaargewicht, tegen Tarik Khbabez) verdedigen hun gordels. Daarbij knokken Antonio Plazibat en Tariq Osaro om de interim-titel in het zwaargewicht bij Glory en een title shot tegen Rico Verhoeven in het najaar.

Semeleer is dus de nieuwste bevestigde kampioen die zijn titel op het spel zet. Hij won eind april in Rotterdam Ahoy overtuigend van Murthel Groenhart, waarmee hij tweevoudig kampioen in het weltergewicht werd. ,,Veel jongens willen met me vechten, maar dat is alleen maar leuk omdat ik de kampioen ben”, zei hij destijds .

‘Veel aan het kletsen’

,,Blijf me maar lekker uitdagen, Glory regelt het wel. Alim Nabiyev was veel aan het kletsen. Hij vond zichzelf beter in ons vorige titelgevecht, dat ik won. Als hij beter was, had hij hier wel gestaan. Al snap ik hem wel, want het was ook geen goede partij van mij. Tegen Groenhart was ik alweer een stuk beter en ik word alleen nog maar beter. Ik moet blijven staan waar ik nu ben en zo lang mogelijk door gaan met mijn titel verdedigen, zodat ik straks mijn hele huis vol heb liggen met riemen.”



Zijn uitdager Overmeer won in maart zijn vierde partij bij Glory. ,,Wat ik laat zien, is anders dan de rest van de vechters”, zei hij toen. ,,Een heel nieuwe, frisse stijl. Ik train er hard voor en doe het al heel lang. Nu komt het er heel mooi uit en dat is waarvan ik heb gedroomd.”