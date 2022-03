Eerste gevecht in jaren van Ismael Londt eindigt in deceptie

Londt vocht in 2019 voor het laatst een officiële kickbokspartij tegen James McSweeney, die hij won. Zijn debuut bij het Aziatische One liet lang op zich wachten, maar vandaag was het zo ver. Voor Londt lag een confrontatie met Iraj Azizpour uit Iran in het verschiet. De voormalige SUPERKOMBAT-kampioen en voormalig K-1- en Glory-vechter deelde stevig uit, maar moest ook flink incasseren.