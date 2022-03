Column Remy Bonjasky | Ook zonder Luis Tavares dendert de Glory-trein door

Samenvatting YouTube-ster Jake Paul slaat ex-UFC-kampioen Tyron Woodley knock-out

YouTube-ster Jake Paul heeft op spectaculaire wijze het gevecht met Tyron Woodley gewonnen. De 24-jarige Amerikaan sloeg in de Amelie Arane in Tampa (Florida) in de zesde ronde voormalig UFC-kampioen Tyron Woodley knock-out. Bekijk hierboven de samenvatting van het gevecht. Log in om de video te bekijken. (Geen toegang? Maak dan gratis een account aan.)

