Bekijk hier exclusief de samenvatting van het spectaculaire titelgevecht van Rico Verhoeven

Verhoeven wankelde wankelde in de eerste twee ronden van het gevecht tegen zijn Belgische uitdager Jamal Ben Saddik. Maar hij gaf niet op en werd in de vierde ronde als winnaar aangewezen. Opnieuw bewees Verhoeven dat hij een ijzersterke conditie heeft. Hoe langer een gevecht duurt, hoe meer kans hij heeft. Maar wat had hij het moeilijk in een goed gevuld Gelredome in Arnhem. Ben Saddik raakte de 32-jarige titelverdediger hard in de slotfase van de eerste ronde en sloeg in de tweede ronde opnieuw toe.

Verhoeven moest naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang, maar Verhoeven vocht door en raakte de Belg van Marokkaanse afkomst in de derde ronde stevig met een knie. Met een dicht linkeroog knokte Verhoeven verder, tot groot plezier van de aanwezige toeschouwers. Ben Saddik raakte vermoeider en vermoeider en werd in de vierde van vijf ronden uitgeteld door de arbiter.

Verhoeven is al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen. Hij heeft zich voorgenomen minimaal 10 jaar aan de top te blijven. Eigenlijk zou hij tegen Alistair Overeem vechten. Toen die zich anderhalve week geblesseerd afmeldde, bleek Ben Saddik bereid in de ring te stappen.

De 31-jarige Belg won in 2011 van Verhoeven en verloor in 2017 zijn tweede gevecht tegen de koning van het kickboksen. Hij vocht de afgelopen 3 jaar geen wedstrijden. Ben Saddik overwon in die periode kanker en rekende af met een depressie. Hij zat ook anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid in de grootschalige ‘Operatie Sky’, naar de door criminelen gebruikte cryptodienst die door de politie werd gekraakt.

Ben Saddik wist dat hij zijn gevecht tegen Verhoeven zo snel als mogelijk moest beslissen. Hij begon voortvarend maar miste na twee ronden kracht en adem om Verhoeven te definitief breken. Misschien wordt Gökhan Saki wel de volgende tegenstander van Verhoeven. De Nederlander van Turkse afkomst vierde zijn rentree in de ring met een zege op de Brit James McSweeney.

Volledig scherm Rico Verhoeven (r) en Jamal Ben Saddik. © ANP