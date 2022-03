Badr Hari tikt tegenstander op de vingers: 'Hij besefte niet hoe gevaarlijk houding fans was’

Video Tyrone Spong na negen jaar terug in de octagon: ‘Sergei is een grote gast, maar ik hou van uitdagin­gen’

Tyrone Spong (36) staat vannacht in de FLX Cast Arena in Miami tegenover de Rus Sergei Kharitonov tijdens Eagle FC 44. Het wordt voor Spong zijn eerste MMA-gevecht sinds hij in 2013 Angel DeAnda versloeg tijdens WSOF 4.

