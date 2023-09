Badr Hari maakt na een jaar afwezigheid rentree in de ring: ‘Ik ben nog niet klaar’

met videoBijna een jaar stond Badr Hari (38) niet meer in de ring; morgenavond is het weer eens zo ver in Parijs. Maar op de persconferentie vanmiddag hield hij zich afzijdig. ,,Dit is een persoonlijk gevecht.”

Badr Hari is een man van vele gezichten. Soms ronduit uitgesproken, welbespraakt en amicaal, dan weer afwezig en intimiderend. De 38-jarige onder Marokkaanse vlag vechtende Hari koos er vandaag in Parijs voor om na een paar zinnen geen vragen meer te beantwoorden.

Het contrast met zijn opponent, James McSweeney (43), kon bijna niet groter. Hij vertelde ronduit over zijn loopbaan en zijn respect voor Hari was overduidelijk zichtbaar. In zijn antwoorden zocht hij soms contact met Hari, maar die bleef – zoals de hele persconferentie – stoïcijns en met een norse blik voor zich uit staren.

Wél ging hij in op zijn beslissing om door te gaan met vechten, nadat hij openlijk speculeerde over het einde van zijn loopbaan na zijn nederlaag tegen Alistair Overeem vorig jaar. Overigens werd die partij ongeldig verklaard nadat Overeem tegen de dopinglamp liep. ,,Ik geniet gewoon van vechten”, aldus Hari. ,,Soms voelt het alsof iets niet voorbij is. Ik ben nog niet klaar. Er zit nog iets in me. Ik kan niet wachten op morgen.”

In het Dôme de Paris zitten morgenavond een paar duizend man die veelal op de hand van de nog altijd immens populaire Hari zullen zijn. Hij is normaal gesproken de favoriet, maar het lukte hem ondanks vele dominante momenten in gevechten al jaren niet meer om een partij winnend af te sluiten.

Een nederlaag kan, met de nadruk op kán, het einde van zijn loopbaan betekenen. De winnaar kwalificeert zich voor de Grand Prix in december, het achtmanstoernooi voor zwaargewichten van Glory. Net als vroeger de K-1 waar Hari in zijn jongere jaren aan meedeed.

‘Persoonlijk gevecht’

Over McSweeney had Hari weinig te zeggen. ,,Met alle respect, maar dit is een persoonlijk gevecht. Het heeft niets met hem te maken. Dit is heel, heel, heel persoonlijk. Het maakt me niet uit wie de tegenstander is en ik geef ook niet om de Grand Prix. Ik wil hem gewoon verslaan.”

Daarna drukte Hari de pauzeknop in. ,,Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden. Je kunt alles aan James vragen. Ik ben klaar voor de face-off en om morgen te vechten”, zei hij nog, voordat hij een vraag in het Arabisch gewoon maar negeerde en de presentator de aandacht snel naar McSweeney verschoof. Zo zit de spanning er al vroeg op in Parijs.

